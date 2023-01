Face à la pression de Chelsea sur le dossier Malo Gusto, l’OL continue de garder le cap. Jean-Michel Aulas a annoncé que le latéral droit lyonnais restera jusqu’à la fin de la saison. Un moyen de mettre la pression sur les Blues ?

Quand il tweete plus vite que son ombre et aussi souvent, c’est souvent pour éteindre le feu dans la demeure lyonnaise. Depuis trois jours, Jean-Michel Aulas est accroché à son téléphone pour dénoncer une à une les informations sorties ici et là dans la presse. Et l’on peut dire que le président de l’OL a du travail vu tous les départs annoncés entre Rhône et Saône. Ayant confirmé le départ prochain de Karl Toko-Ekambi à Rennes, Aulas a cherché à mettre les points sur les i concernant les autres dossiers comme celui de Romain Faivre qui "ne partira pas tant que Lorient n’a pas accepté les conditions de l’OL". Une mise en garde pour les Merlus et qui vaudrait aussi pour Chelsea.

Aulas communique à tout vas

Le club londonien est clairement dans la course pour Malo Gusto et se serait pour le moment heurté à deux murs avec leurs offres légèrement inférieures puis supérieures à 20M€. L’OL n’est pas vendeur à moindre d’une offre faramineuse et Jean-Michel Aulas en a remis une couche alors que le départ de Gusto semble acté un peu de partout. Dans ce jeu de communication qu’il affectionne tant sur Twitter, le président Aulas a promis que "Malo Gusto sera à l’OL au moins jusqu’au 30 juin 2023." Le message est clair alors qu’une volonté de garder le latéral en prêt a été évoquée. Mais dans une dernière ligne droite de mercato, tout est envisageable et cette sortie peut aussi ressembler à un moyen de pression pour que Chelsea lâche les millions, en ayant déjà dépensé 300 cet hiver.