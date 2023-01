Dans son désir de mettre la main sur Malo Gusto, Chelsea doit encore convaincre l’OL. A l’heure actuelle, les positions sont encore éloignées entre les deux clubs.

Il ne reste que six jours à Chelsea pour faire rompre l’OL. Dans sa quête d’un renfort sur le côté droit de la défense, le club londonien a jeté son dévolu sur Malo Gusto. Malgré une seule saison au haut niveau et six mois comme titulaire, le latéral de l’OL est vu comme une vraie solution de concurrence derrière Reece James. Dans son mercato de toutes les folies, Chelsea compte donc bien s’armer de patience et faire le nécessaire pour convaincre son homologue lyonnais d’accepter une offre d’ici au 31 janvier. En étant déjà d’accord contractuellement avec Malo Gusto, le club londonien a déjà fait 50% du chemin.

L’OL veut plus de 30M€

Mais ce sont bien les 50 autres qui s’annoncent les plus féroces. A l’heure actuelle, les positions entre l’OL et Chelsea sont encore assez éloignées. Les Blues ont déjà dégainé des offres qui ont été repoussées par les septuples champions de France. Selon L’Equipe, la dernière en date serait d’un peu plus de 20 millions d’euros et donc loin des attentes lyonnaises. Face à la pénurie de candidats au poste de latéral, l’OL ne compte pas brader Malo Gusto et en attend plus de 30 millions d’euros pour réfléchir à une vente potentielle de son latéral droit. Encore six jours pour que tout le monde accorde ses violons ou que l'OL fasse preuve de résistance et ne succombe pas.