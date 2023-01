Mercato : Toko-Ekambi quitte l’OL pour six mois et rejoint Rennes

Pris en grippe par une partie des supporters, Karl Toko-Ekambi quitte l’OL. L’attaquant camerounais rejoint Rennes pour les six prochains mois avec un prêt payant.

Enfin un départ à l’OL ! Après le revirement de situation dans le dossier Jeff Reine-Adelaïde, le club lyonnais a enfin réussi à faire partir un joueur dont la présence n’avait plus vraiment de sens entre Rhône et Saône. Pris en grippe par une partie des supporters et ayant de plus en plus de mal à vivre avec cette atmosphère, Karl Toko-Ekambi était devenu un candidat sérieux. Comme annoncé ces derniers jours, l’attaquant camerounais reste bien en Ligue 1 et rejoint pour les six prochains mois le Stade Rennais. Ayant satisfait à la visite médicale jeudi matin après être arrivé en Bretagne mercredi soir, il s’est engagé dans la foulée avec le club breton, qui prendra en charge son salaire, sous la forme d’un prêt. Celui-ci est payant 1,5M€ et pourrait monter jusqu'à 2,5M€ suivant les performances du club (classement Ligue 1) et du joueur (nombre de matchs)

Un départ inéluctable

Chez les Rouge et Noir, "KTE" va retrouver Florian Maurice qui l’avait attiré à l’OL en janvier 2020 et découvrira le management de Bruno Genesio. Les deux hommes ont longuement échangé ces derniers jours pour discuter du projet breton et de la place qui serait réservée à Toko-Ekambi dans le système. En quittant l’OL, Karl Toko-Ekambi va tenter de retrouver une certaine envie qui avait disparu depuis quelques mois à Décines. Si son retour est prévu à la fin de la saison avec derrière plus qu'un an de contrat à l’OL, les retrouvailles sous un autre maillot avec le Parc OL début avril risquent d’être houleuses.