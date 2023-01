Mercato : l’OL réfléchit quand même à l’après-Gusto

Malgré les dires de Jean-Michel Aulas, l’OL cherche à anticiper un potentiel départ de Malo Gusto. Le club lyonnais regarderait surtout du côté de l’Angleterre.

Il a pris la parole pour tenter de rassurer. Ce jeudi, Jean-Michel Aulas est encore sorti du silence pour démentir certaines idées selon lesquelles Malo Gusto quittera l’OL dans les prochains jours pour Chelsea. Le président lyonnais assure que le latéral droit "restera au moins jusqu’en juin 2023" dans son club formateur. Une prise de parole pour éteindre l’incendie mais qui n’empêche pas l’OL de penser à l’après. Avec seulement un an et demi de contrat, Malo Gusto représente une proie idéale et Chelsea fera l’effort jusqu’au bout pour l’attirer dès cet hiver.

En ce sens, la cellule de recrutement a commencé à activer certaines pistes de remplacement. Mercredi, le profil de Tariq Lamptey, sur le départ à Brighton, était avancé et c’est un autre joueur de Premier League qui serait aussi sur cette liste. Selon le Daily Mail et confirmé par Foot Mercato, l’OL fait partie des courtisans pour Djend Spence. A 22 ans, l’international espoir anglais n’est plus le nom le plus connu d’Angleterre mais jouit d’une petite réputation.

Trois clubs anglais sur Spence

Acheté 15 millions d’euros l’été dernier par Tottenham après sa bonne saison à Nottingham Forrest, le latéral droit se contente de miettes chez les Spurs (6 matchs) et va voir un nouveau concurrent débarquer à Londres avec Pedro Porro. L’avenir à court terme est bouché pour Spence et l’OL aimerait se le faire prêter pour les six prochains mois avant de trouver une solution durable durant l'été.

Mais là encore il faudra jouer des coudes puisque Djend Spence ne laisse pas insensible Leicester City, Southampton et Brentford. Les bonnes relations entre Spurs et Gones depuis les transfert de Tanguy Ndombele et Hugo Lloris peuvent-elles faire pencher la balance ?