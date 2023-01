"A Majorque, il n’y a pas de clans", avance Tino Kadewere (ex-OL)

Parti à la fin du mercato estival pour gagner du temps de jeu, Tino Kadewere se sent bien à Majorque. Malgré une grosse blessure d’entrée, l’attaquant se sent chez lui aux Baléares.

Prêté six mois à Rennes, Karl Toko-Ekambi va profiter de son séjour breton pour se refaire la cerise et reprendre la confiance qu’il a perdue ces derniers mois à l’OL. Le bonheur dans le prêt, c’est ce que Tino Kadewere est allé chercher l’été dernier à Majorque. Egalement en panne de confiance, l’attaquant a préféré s’exiler plutôt que de continuer à remuer son spleen sur le banc lyonnais et aux entraînements. Quand Laurent Blanc parlait il y a une semaine de joueurs malheureux, Kadewere a certainement dû se sentir concerné bien que n’étant plus au club. Sa sortie sur le site du club espagnol est d’ailleurs lourde de sens, bien qu’il ne vise personne précisément.

"Quand je suis arrivé ici pour la première fois, j’ai réalisé que j’étais arrivé dans un monde différent. Je ne dis pas qu’en France, ce n’était pas pareil, bien sûr qu’on rigolait, qu’on se faisait des blagues. Mais quand je suis venu ici, c’est comme si j’étais à la maison, a détaillé l’international zimbabwéen. Les sentiments étaient différents parce que les joueurs ne font pas de groupe, on est toujours tous ensemble. Tout ce qu’on fait, on le fait tous ensemble et quand on est sur le terrain, on donne tout ensemble."

Le dépassement de fonction ou tout simplement de soi pour le collectif, un aspect sur lequel appuie depuis quatre mois Laurent Blanc sans le résultat escompté. Preuve que tout ne tournait pas rond dans l’effectif lyonnais et pas seulement ces dernières semaines ?