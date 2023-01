OL - Mercato : Toko-Ekambi "attiré par le sens collectif rennais"

Après presqu’un an de galère avec l’OL, Karl Toko-Ekambi va s’exiler pendant six mois à Rennes. L’attaquant a été convaincu par le projet rennais où le collectif prime.

C’est une solution gagnante pour tout le monde même si l’OL va se retrouver face à un nouveau cas de conscience dans six mois. Mais après la défaite contre Strasbourg, les sifflets et le geste d’humeur de Karl Toko-Ekambi contre une poubelle, la situation ne semblait plus vivable à l’OL. Presque deux semaines après ces évènements, l’attaquant camerounais a donc quitté le club lyonnais pour se relancer les six prochains mois à Rennes. Un club où il ne sera pas en terrain inconnu lui qui connait "Florian Maurice avec qui j’ai eu la chance de travailler à l’Olympique Lyonnais. Je connais aussi pas mal de joueurs. Hamari Troaré, c’est comme mon frère, on s’est connus au Paris F.C., Martin Terrier, j’ai joué avec lui à l’OL, Baptiste Santamaria et Flavien Tait au SCO d’Angers et Christopher Wooh en sélection."

Prêt payant de six mois

Incapable de trouver le chemin du but depuis le mois de septembre, Toko-Ekambi va chercher à retrouver cette confiance qui le fuit et qui lui avait permis de finir deux saisons de suite comme le deuxième meilleur buteur lyonnais. Mais plus que ses statistiques, le Camerounais n’a pas caché son satisfaction sur le site du club de retrouver un groupe rennais où "on sent beaucoup de complicité entre les joueurs rennais sur le terrain. Tout le monde joue les uns pour les autres et je suis très fier de faire partie de ce projet. Je suis attiré par le but mais surtout par le collectif et c’est la force du club." Pas sûr que tout le monde soit d’accord à l’OL avec ces dernières paroles…