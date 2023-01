Coupe de France féminine : OL - Montpellier diffusé gratuitement

En attendant la diffusion sur beIN Sports des demi-finales de la Coupe de France féminine, le 8e entre l’OL et Montpellier sera accessible sur FFFTV. La rencontre aura lieu samedi 28 janvier à 16h à Décines.

Lors du tour précédent, il avait fallu se contenter du simple résultat pour connaître la qualification ou non de l’OL à Rodez. Pour le 8e de finale contre Montpellier, deux solutions s’offriront aux supporters lyonnais. La première sera de se rendre samedi à 16h à Décines pour prendre place dans la tribune du terrain d’honneur Gérard Houllier. Pour les plus frileux, il sera possible de regarder ça sur un écran. Non pas un téléviseur puisque beIN Sports ne devrait diffuser la Coupe de France féminine qu’au stade des demi-finales mais sur un ordinateur, une téléphone ou une tablette.

A quatre jours du deuxième affrontement entre les Fenottes et Montpellier à une semaine d’intervalle, la FFF vient d’annoncer que trois huitièmes de finale seront diffusés sur la plateforme YouTube via FFFTV. Parmi les affiches retenues se retrouve donc le duel entre les leaders de la D1 féminine et les troisièmes du championnat. Rendez-vous donc samedi à 16h sur Olympique-et-Lyonnais.com, via FFFTV, pour suivre en direct le choc entre l’OL et Montpellier.