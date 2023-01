Mercato : Moussa Dembélé ira jusqu’au bout avec l’OL

Dans cette fin de mercato, l’OL travaille sur différents dossiers afin de se libérer de certains joueurs notamment en fin de contrat. Néanmoins, Moussa Dembélé ne serait pas disposé à partir cet hiver.

Dans les prochaines heures, Jeff Reine-Adelaïde devrait être le premier joueur de l’OL à quitter le club durant ce mercato hivernal. Le milieu de terrain doit s’engager pour six mois avec le FC Séville et surtout lancer cette vague de départs attendue entre Rhône et Saône depuis le match contre Nice le 11 novembre dernier et la préparation hivernale. A huit jours de la fin du mercato, l’OL s’active donc à trouver des portes de sortie à ces joueurs devenus indésirables entre ceux qui ne sont plus heureux à Lyon et ceux pris en grippe. Ces derniers jours s’annoncent donc chargés pour la direction lyonnaise avec les cas notamment de Romain Faivre et Karl Toko-Ekambi. Mais ils ne sont pas les seuls avec notamment la question des fins de contrats dans six mois.

Everton refroidi par Moussa Dembélé

Il est évidemment question de Moussa Dembélé, Houssem Aouar, Damien Da Silva ou encore Jérôme Boateng. Cette situation contractuelle pose bien des soucis à l’OL qui n’arrive pas à se débarrasser de gros salaires ni à récupérer quelques pécules notamment pour les deux premiers cités. Pour Dembélé (26 ans), la messe serait d’ailleurs dite d’après RMC. Malgré les intérêts d’Aston Villa et Everton ainsi qu’un rôle de remplaçant de luxe désormais avec les Gones, l’attaquant ne compterait pas mettre les voiles afin de pouvoir partir libre dans six mois et ainsi choisir sa future destination. Une posture que devrait aussi prendre Houssem Aouar pour qui les prétendants ne se bousculent pas au portillon. Mais avec le mercato, tant que le gong n’a pas sonné, tout est encore possible.