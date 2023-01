OL - Mercato : l'Arabie Saoudite et la MLS pour Jérôme Boateng ?

En perte de vitesse à l’OL, Jérôme Boateng n’est plus en odeur de sainteté dans le club lyonnais. A 34 ans, l’Allemand ne sera pas retenu mais les destinations possibles comme l'Arabie Saoudite et la MLS seraient avant tout pour l'été prochain.

Son passage ne restera pas dans les annales de l’OL. A moins d'un improbable scénario où il viendrait donner le but de la victoire au club lyonnais dans une finale de Coupe de France, on ne voit pas comment les deux saisons de Jérôme Boateng ne pourraient pas être considérées comme un véritable flop. Arrivé sur demande de Peter Bosz pour apporter son expérience du haut niveau et son caractère de leader, l’Allemand n’a jamais réussi à "matcher" avec l’OL entre physique déficient et brouille avec certains coéquipiers.

Des projets estivaux et non hivernaux

A moins d’une porte de sortie trouvée d’ici la fin du mercato hivernal et donc d’un salaire conséquent en moins, l’OL va devoir faire encore avec Jérôme Boateng pendant six mois. Avant de prendre des chemins différents. S’il n’est pas contre un retour à Hambourg en cas de montée en Bundesliga du club allemand, Jérôme Boateng pourrait bien prendre la direction d’une destination exotique à 34 ans. D’après Sky Sport Germany, la MLS et la première division saoudienne, où vient d’arriver Cristiano Ronaldo, font partie des destinations possibles pour le champion du monde 2014. Une chose est en tout cas sûre, l’avenir de Boateng n’est plus dans la capitale des Gaules.