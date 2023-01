OL : Nikola Vucevic "reste fan malgré la période compliquée"

Nikola Vucevic, pivot des Chicago Bulls (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

De passage à Paris avec les Chicago Bulls, Nikola Vucevic est revenu sur son amour de l’OL. Le pivot monténégrin reste fidèle au club lyonnais malgré des résultats en berne.

Il est international monténégrin mais il a passé le plus clair de son temps en terres francophones. Né en Suisse, Nikola Vucevic a vécu pendant 12 ans en Belgique où l’amour du basket lui est venu ainsi que celui du ballon rond. A 32 ans, le basketteur des Chicago Bulls est passage à Paris pour disputer une rencontre NBA délocalisée dans la capitale française contre Detroit. Grand ami d’Evan Fournier, Vucevic a toujours eu un lien particulier avec la France. Quand il n’enchaînait pas les paniers en Belgique, il regardait les matchs de football à la télé dont ceux de l’OL. Tombé amoureux du club lyonnais et de Juninho, il continue de suivre les résultats même de l’autre côté de l’Atlantique.

"Ça n’a jamais changé. Je reste fan même si la période est un peu compliquée pour eux. Quand j’habitais en Belgique, c’était la grande période de Lyon et la Ligue 1 passait souvent à la télé. J’étais supporter de Lyon car j’étais un grand fan de Juninho, a-t-il avoué dans les colonnes du Parisien. Il y avait aussi Sonny Anderson. C’était l’époque des gros matchs en Ligue des champions. Même si ça n’est plus tout à fait pareil, je suis resté fidèle à Lyon."

Son amour pour l’OL n’est pas une surprise puisque le basketteur a déjà été aperçu des les coursives du Parc OL. Il avait notamment été invité à suivre le match entre l’OL et l’AS Monaco en 2016 (victoire 6-1) avant de commenter le match de Ligue des champions entre les Lyonnais et la Juventus Turin, deux de ses "trois clubs de coeur avec l’Etoile Rouge de Belgrade." Avec un match programmé jeudi à Paris et un retour prévu dans la foulée aux Etats-Unis, Nikola Vucevic ne pourra malheureusement pas suivre en direct le 16e de Coupe de France samedi. Mais il regardera le résultat "que ce soit en live ou pas" à son arrivée à Chicago. Comme un vrai supporter.