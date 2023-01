OL - Mercato : Rennes pense à Toko-Ekambi pour suppléer Terrier

A la recherche d’un remplaçant à Martin Terrier, Rennes a dressé une liste de noms. Comme souvent, l’une des pistes mène à l’OL avec le profil de Karl Toko-Ekambi.

L’axe Rennes - Lyon va-t-il de nouveau marcher ? Depuis l’arrivée de Florian Maurice à la tête de la direction sportive rennaise, nombreux sont ceux étant passés entre Rhône et Saône et ayant atterri à Rennes. Il y a bien évidemment Bruno Genesio sur le banc mais aussi Martin Terrier ou encore Amine Gouiri. Seront-ils rejoints par Karl Toko-Ekambi ? Il est encore bien trop tôt pour le dire mais l’attaquant lyonnais ferait partie des noms listés par les Rouge et Noir dans cette dernière ligne droite du mercato d’après L’Equipe. La formation entraînée par Genesio a dû se résoudre à évoluer sans Martin Terrier pour les huit prochains mois après une rupture des ligaments croisés de l’ancien Lyonnais.

Si le coach rennais avait annoncé ne pas vouloir se précipiter sur le marché des trasnferts ayant d’autres options, la blessure d’Arnaud Kalimuendo dimanche contre le PSG aurait redistribué les cartes. Avec Gouiri comme seul attaquant de pointe, Rennes souhaiterait s’attacher les services d’un attaquant polyvalent avec la piste menant à Toko-Ekambi. Cette piste intervient que le Camerounais a été pris un peu plus en grippe par le public lyonnais contre Strasbourg et pourrait donc représenter une cible plus facile à convaincre. Il n’a plus que dix-huit mois de contrat et il a l’avantage de bien connaitre Florian Maurice qui l’avait fait venir entre Rhône et Saône à l’hiver 2020.