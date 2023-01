OL : Horan et les Etats-Unis s’imposent contre la Nouvelle-Zélande

Lindsey Horan lors de Nouvelle-Zélande – Etats-Unis (Photo by Marty MELVILLE / AFP)

Pour le premier des deux matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis n’ont pas fait de cadeau (4-0). Lindsey Horan a joué les 90 minutes dans la victoire américaine.

A un peu plus de six mois de la Coupe du monde 2023 féminine, la Nouvelle-Zélande peaufine ses préparatifs. Le pays insulaire accueillera avec l’Australie la 9e édition de ce rendez-vous international à compter du 20 juillet et ce pendant un mois. Qualifiées à chaque Coupe du monde depuis 2007, les "Ferns" auront à coeur d’enfin passer un premier tour devant leur public. Il faudra se défaire de la Norvège d’Ada Hegerberg, de la Suisse ou encore des Philippines.

Quoi de mieux donc que d’affronter les tenantes du titre pour promouvoir un peu plus l’événement ? En attendant de se lancer dans le grand bain, la Nouvelle-Zélande accueille pendant un peu plus d’une semaine les Etats-Unis avec au programme deux matchs amicaux. Le premier s’est joué dans la nuit de mardi à mercredi avec une victoire sans appel des Américaines (4-0). Alignée au milieu de terrain, Lindsey Horan, avec le numéro 10 dans le dos, a disputé les 90 minutes de la rencontre. Prochain rendez-vous entre les deux nations dans la nuit de vendredi à samedi (4h du matin).