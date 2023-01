Ligue 1 : Martin Terrier (ex-OL) gravement touché au genou

Buteur contre Nice, Martin Terrier est ensuite sorti sur civière à la demi-heure de jeu. Avec un genou qui a tourné et gonflé, Rennes craint d’avoir perdu l’attaquant pour un moment.

Lundi soir, les joueurs et le staff du Stade Rennais n’avaient pas la tête à fêter la victoire acquise en fin de match contre Nice. Non, ils avaient avant tout une pensée pour Martin Terrier qui risque de leur faire défaut pendant un sacré moment. A la 30e minute, l’ancien attaquant de l’OL s’est écroulé sur la pelouse du Roazhon Park et a dû être sorti du terrain en civière. Ayant senti son genou tourner, Terrier a dû laisser ses coéquipiers à la demi-heure de jeu après avoir ouvert le score dès la cinquième. Après la rencontre, Bruno Genesio était forcément marqué même s’il n’en savait pas plus sur la nature et la gravité de la blessure.

"C'est un joueur très important, notre leader d'attaque, a rappelé l'ancien coach lyonnais en conférence de presse. Il est capable de marquer, de faire marquer, et puis il est aussi très important dans la construction de notre jeu. Ce sera une absence très difficile à combler mais j'ai d'autres joueurs qui sont là, qui ont la possibilité de se montrer. Mais c'est d'abord très triste pour lui, lui qui était sur une si bonne dynamique."

Auteur de 21 buts la saison passée, Martin Terrier avait réussi à digérer son échec à l’OL en Bretagne et était sur la même lancée cette saison. Avec 9 buts et 4 passes, l’attaquant va faire défaut à Rennes. Reste maintenant à savoir s’il pourra revenir avant la fin de la saison ou non.