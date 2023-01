Au lendemain de la défaite de l’OL contre Clermont, l’heure était à la gueule de bois sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". L’état d’esprit affiché par les joueurs de l’OL n’est pas le bon s’ils visent à jouer les places du haut de tableau.

Il leur a été reproché de ne pas avoir mis de coeur à l’ouvrage le 1er janvier pour lancer parfaitement l’année 2023. Après une embellie bretonne pour clôturer 2022, les joueurs de l’OL sont retombés dans leurs travers contre Clermont quatre jours plus tard. Face à une affluence dominicale modérée au Parc OL, ils ont réussi à éviter une vraie bronca mais le sentiment de ras-le-bol chez les supporters n’est plus très loin. Entre exaspération et indifférence, les sentiments sont mélangés. Malgré des réunions, malgré un changement d’entraîneur, les problèmes au sein de l’OL sont toujours les mêmes et l’état d’esprit encore une fois au centre des discussions.

Quand la victoire à Brest avait donné une impression d’élan collectif, le revers clermontois a fait ressortir certaines attitudes à l’image de celles des entrants. Laurent Blanc a avoué qu’il en "attendait plus" mais ce constat est loin d’être nouveau. Que ce soit à Brest ou à Décines, les entrées de Romain Faivre, Houssem Aouar, Moussa Dembélé ou encore Jeff Reine-Adelaïde n’ont rien apporté. Pire, le langage corporel a parfois été éloquent avec un manque d’effort défensif, de dépassement de soi. La goutte de trop pour Nicolas Puydebois. "On fait entrer des joueurs dont on sait qu’ils ne vont rien amener parce qu’on l’a déjà sur d’autres matchs. Faivre, Aouar, qui n’a pas le projet de rester ça se sent, ça se voit. J’ai beaucoup de mal avec certains joueurs de cet effectif de par leur attitude."

Des cadres qui ne répondent pas à leurs responsabilités

A Lyon, la soupe est bonne, ce n’est pas la première fois que ce constat est fait. Quand Anthony Lopes, "le seul à prendre ses responsabilités", juge inacceptable la 8e place de l’OL au classement, cela traduit finalement un certain déclassement. Aujourd’hui plus que jamais, le club lyonnais est vu comme un simple tremplin où il fait bon vivre avant d’aller voir ailleurs. Le cas Memphis Depay et les prochains Aouar et Dembélé dans quelques mois en sont les exemples.

Malgré les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso censés apporter une culture de la gagne et une certaine exigence gagnée au fil de leur expérience à l’étranger, le pari est loin d’être réussi. Les cadres supposés sont aujourd’hui convalescents ou n’assument pas leur statut. Voir Castello Lukeba être le patron d’une défense est gratifiant pour la formation à la lyonnaise mais ne fait que ressortir un peu plus les manquements de leadership au sein de cet effectif. L’arrivée de Dejan Lovren est censée apporter cette expérience, cette hargne, en espérant ne pas vivre un épisode Boateng bis. Seulement la prise de conscience doit être collective et sur la durée.

"Aujourd’hui, ce sont nos jeunes les meilleurs ce n’est pas normal. On fait revenir des joueurs qu’on paye très grassement, qu’on met dans un confort, à qui on donne des responsabilités avec le capitanat etc. A un moment donné, ces joueurs doivent répondre à ces responsabilités. Aujourd’hui, les joueurs sont installés, a lancé notre consultant dans un cri du coeur. Avant les matchs, on sait qui va jouer à un ou deux joueurs près. Elle est où la concurrence ? Il faut faire sortir les joueurs qui ont un totem."

Les jeunes vraiment la solution ?

Les prestations insipides de certains comme Karl Toko-Ekambi poussent la communauté lyonnaise à réclamer la promotion de certains jeunes du centre de formation. L’envie est clairement de voir le travail de l’Académie être récompensé plutôt que de payer des millions d’euros de transferts et de salaires à des joueurs intéressants ailleurs mais qui perdent leur niveau (Faivre, Tetê) et toute envie une fois à Lyon. La génération Gonalons sous Rémi Garde est encore et toujours brandie comme exemple mais Nicolas Puydebois estime aujourd’hui que la formation n’est plus la même.

"Le problème des jeunes est qu’il n’y en a que un ou deux qui sortent. El Arouch, Patouillet peut-être. J’ai lu l’interview de Fofana dans Olympique-et-Lyonnais où il dit qu’à l’OL, on forme désormais des joueurs pour qu’ils soient professionnels. Mais on ne les forme plus pour venir enrichir l'équipe première. Il faut arrêter d’idolâtrer le centre de formation. Aujourd’hui, les joueurs formés ne sont pas prêt pour jouer la Ligue des champions. Quand tu vois que la réserve est 12e de National 2, mettez ces jeunes en Ligue 1 et ils ne seront pas 4es. Il faut être lucide. Qu’on en intègre quelques-uns oui avec des joueurs d’expérience autour mais soyons honnêtes."

Quand l’OL a bâti son histoire avec des bonnes pioches comme Mamadou Diarra ou Michael Essien, ayant grandi en même temps que le club avant d’aller encore plus haut, le club multiplie désormais les fausses notes sur le recrutement. Alors est-ce la direction qui a fait prendre ce chemin ou au contraire les joueurs ? La vérité doit très certainement se trouver à mi-chemin.