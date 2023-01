OL : Sonia Bompastor donne des nouvelles d’Ada Hegerberg

Sonia Bompastor et Ada Hegerberg lors d’Hacken – OL (Photo by Adam IHSE / TT News Agency / AFP)

En marge de la victoire contre Montpellier, Sonia Bompastor s’est arrêtée sur le cas d’Ada Hegerberg. L’entraîneure de l’OL estime un retour sur les terrains d’entraînement d’ici 10 à 15 jours.

Les différentes publications sur les réseaux du club ont redonné le sourire aux supporters des Fenottes. Sur le flanc depuis le mois de septembre et sa blessure à la jambe contractée contre la Belgique avec la Norvège, Ada Hegerberg poursuit sa rééducation au sein du centre d’entraînement de l’OL. Face à un flou entourant l’attaquante lyonnaise, certaines craintes s’étaient faites sentir chez les supporters mais qu’ils se rassurent, le retour d’Hegerberg sur les terrains n’est plus qu’une question de quelques semaines. En marge de la victoire en championnat contre Montpellier, Sonia Bompastor a donné des nouvelles de la Ballon d’Or 2018.

"Elle avance, mais il reste encore un peu de chemin à faire, a déclaré la coach à nos confrères du Progrès. On en saura plus d’ici 10-15 jours, avec une reprise possible sur le terrain. On verra alors comment ça se passe."

N’ayant pris part à aucun match des Fenottes durant la première partie de saison, Ada Hegerberg est donc sur le chemin de la reprise. Néanmoins, il faudra très certainement attendre un peu avant de la revoir avec le maillot de l’OL. Avec seulement deux matchs de championnat programmés en février, le staff lyonnais devrait logiquement profiter de ce mois pour accompagner ce possible retour.