Ligue 1 : Ajaccio - OL arbitré par Thomas Leonard

Thomas Léonard arbitre lors de Lens – Angers en Ligue 1 (Photo by GUILLAUME SOUVANT / AFP)

Pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, l’OL se déplace sur la pelouse d’Ajaccio. Ce match contre le club corse sera arbitré par Thomas Leonard.

Un déplacement en Corse est toujours périlleux et ce n’est pas la 18e place d’Ajaccio qui va arranger les choses. Pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, l’OL se rend sur l’Île de Beauté dimanche (17h05) pour affronter l’ACA. Un match abordable sur le papier mais les revers contre Clermont et Strasbourg ont montré qu’il ne fallait jurer de rien avec l’OL. Néanmoins, après la qualification en Coupe de France, les hommes de Laurent Blanc aimeraient bien poursuivre sur une dynamique positive et retrouver le goût de la victoire en Ligue 1 pour la première fois depuis le déplacement à Brest le 28 décembre dernier.

Pour ce rendez-vous en Corse sur fond de fin de mercato, l’arbitre de la rencontre sera Mr Thomas Leonard. Une figure arbitrale connue des Lyonnais puisqu’il a déjà arbitré l’OL à deux reprises cette saison. Lors de la large victoire contre Angers (5-0) et lors du déplacement à Montpellier (1-2) où il avait notamment été critiqué pour le rouge infligé à Sinaly Diomandé. A Ajaccio, Mr Leonard sera assisté d’Alexis Auger et de Valentin Evrard. Faouzi Benchabane sera lui le 4e arbitre quand Mathieu Vernice et Christian Guillard seront en charge de la VAR.