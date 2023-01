OL : Melchie Dumornay veut "être un modèle" en Haïti

Future joueuse de l’OL à partir de juillet 2023, Melchie Dumornay suit les exemples de Wendie Renard et autre Ada Hegerberg. Elle veut devenir un modèle pour les jeunes de son pays.

Elle n’est pas encore une joueuse de l’OL mais elle en a déjà pris la mentalité. Ayant signé cet hiver pour le club lyonnais qu’elle rejoindra à l’été 2023, Melchie Dumornay n’a pas mis longtemps à suivre les traces d’Ada Hegerberg ou encore de Wendie Renard. Faisant les beaux jours du Stade de Reims pendant encore six mois, la joueuse offensive a pu voir l’intérêt qui lui était portait par les clubs pour l’été prochain et l’impact qu’elle pourrait avoir. A seulement 19 ans, Dumornay a déjà les idées bien claires. Comme certaines de ses futures coéquipières, elle veut profiter de son statut pour faire bouger les choses notamment en Haïti.

"Je veux être une modèle sur et hors des terrains. Je veux pouvoir inspirer tant d’autres jeunes notamment dans mon pays parce qu’il le faut et je vais tout faire pour devenir cette personne, a-t-elle déclaré au micro du club lors de sa signature. Aider d’autres jeunes qui sont en Haïti comme je le peux que ce soit d’une manière ou d’une autre, les aider à réaliser leurs rêves parce que je sais ce que ça fait d’être dans une situation un peu compliquée. On aimerait être quelque part et on ne peut pas y aller donc c’est un peu dur à vivre et je comprends très bien cette situation."

Arrivée à Reims en septembre 2021, Melchie Dumornay représente une figure d’espoir en Haïti et compte bien confirmer les promesses pour jouer ce rôle de modèle. Avec la volonté de voir d’autres joueuses haïtiennes réussir en Europe dans les décennies à venir.