Ligue 1 : Troyes - OL le samedi 4 février à 19h

Nicolas Tagliafico (OL) contre Troyes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après la réception de Brest et avant celle de Lille en Coupe de France, l’OL se déplacera à Troyes. La rencontre de la 22e journée a été programmée le samedi 4 février (19h).

C’est un programme chargé qui attend l’OL dans les prochaines semaines. En plus du mercato hivernal qui va fermer ses portes le 31 janvier, le club lyonnais va enchaîner cinq matchs entre le 29 janvier avec un déplacement à Ajaccio et le week-end du 12 février avec la réception du RC Lens. Au programme quatre matchs de Ligue 1 et un match de Coupe de France contre Lille (7 ou 8 février). Avant ce 8e de finale important, les hommes de Laurent Blanc se déplaceront au stade de l’Aube pour affronter Troyes.

Cette rencontre de la 22e journée du championnat vient d’être programmée au samedi 4 février à 19h et sera diffusée sur Prime Video. Au match aller, l’OL s’était facilement imposé avec une large victoire 4-1. Alexandre Lacazette avait lancé les hostilités avant que Tetê ne s’offre un doublé et que Nicolas Tagliafico débloque son compteur but avec le club lyonnais.