Mercato : la piste Damien Da Silva explorée à Strasbourg

En cas de départ d’Alexander Djiku cet hiver, Strasbourg se mettra à la recherche d’un défenseur central. Damien Da Silva fait partie des pistes explorées par le club alsacien.

La victoire (1-2) contre l’OL il y a 10 jours semble avoir requinqué Strasbourg. Relégable au moment de venir au Parc OL, le club alsacien est sorti de la zone rouge grâce au succès acquis à Décines. Il a surtout confirmé Mathieu Le Scornet dans ses fonctions, lui qui assurait l’intérim sur le banc et se montre actif sur le marché des transferts. Après avoir fait revenir Frédéric Guilbert, le RCSA a notamment obtenu le prêt sans option d’achat de Morgan Sanson en provenance d’Aston Villa. Du côté des départs, les Strasbourgeois ont perdu Adrien Thomasson et s’apprête à voir partir Ludovic Ajorque. Qu’en sera-t-il pour Alexander Djiku ? Le capitaine strasbourgeois est en fin de contrat en juin prochain et pourrait donc partir libre.

Blanc loue l'état d'esprit de Da Silva

Le club alsacien s’est fait une raison mais n’a pas fermé la porte à un départ hivernal contre un chèque avoisinant les cinq millions d’euros. Si l’international ghanéen venait à mettre les voiles d’ici la fin du mercato, Strasbourg s’active pour anticiper des potentielles pistes selon Foot Mercato. L’une d’elles mènerait à l’OL avec le profil de Damien Da Silva. Lui aussi en fin de contrat avec le club lyonnais, le défenseur (34 ans) ne sera pas retenu. Même si Laurent Blanc n’a cessé de louer son état d’esprit, il n'avait pas été retenu dans les derniers groupes avant de faire son retour contre Chambéry avec la blessure de Castello Lukeba. Il y a quelques semaines son nom avait été soufflé du côté de Nantes sans que la piste n’aille plus loin.