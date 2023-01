OL : 3e affluence de Ligue 1 à la mi-saison au Parc OL

Malgré des résultats plus que moyens depuis le début de la saison, l’OL peut compter sur le soutien de ses supporters. Le club lyonnais avait la troisième affluence de Ligue 1 à la mi-saison.

Ils ont été pointés du doigt après la défaite contre Strasbourg mais les supporters de l’OL restent toujours là pour soutenir leur équipe. Certains diront qu’il faut un certain courage pour se rendre à Décines surtout en cette période hivernale mais quand on a le sang rouge et bleu, difficile de délaisser sa nature. Pourtant, l’OL et ses supporters mangent leur pain noir depuis une décennie et ce ne sont pas les derniers mois qui ont changé la donne. Même si la fréquentation au Parc OL en a pris un coup, le public répond toujours présent. Il faut dire que les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ou encore l’arrivée sur le banc de Laurent Blanc avaient créé un certain enthousiasme.

10e taux de remplissage du championnat

A la mi-saison, le club lyonnais possédait la troisième meilleure moyenne affluence de Ligue 1 après 19 journées. Avec 46 305 spectateurs, l’OL se classe juste derrière le PSG mais très loin de l’OM et ses presque 62 500 supporters présents au Vélodrome. Malgré tout, cette moyenne à Décines doit être nuancée puisqu’en terme de remplissage, l’OL se retrouve très loin. En effet, avec une moyenne de 80% de remplissage, l’enceinte décinoise n’est classée qu’à la dixième place. Et c’est là qu’on voit bien l’impact des résultats de derniers mois, dernières années avec un grand stade qui a du mal à faire le plein.