Pendant que Jeff Reine-Adelaïde passait sa visite médicale mardi après-midi, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur son arrivée à Séville. L’ancien coach de l’OM espère que le milieu prêté par l’OL va bien s’acclimater à son nouveau club.

Il ne manque que l’officialisation mais pour Jorge Sampaoli, c’est comme si c’était fait. En marge de la conférence de veille match de Coupe du Roi, l’entraîneur du FC Séville a forcément été interrogé sur la venue de Jeff Reine-Adelaïde. Arrivé en Andalousie lundi soir, le milieu de terrain a débuté sa visite médicale ce mardi après-midi et devrait logiquement s’engager dans la foulée avec le club espagnol. Un renfort voulu par Monchi, le directeur sportif, mais aussi par Sampaoli face à l’absence de solutions dans l’entrejeu sévillan.

"Jeff est un milieu de terrain contre lequel j'ai joué l'année dernière en France. Il a beaucoup de dynamisme, un bon niveau dans l'axe, c'est un milieu de terrain qui peut jouer dans plusieurs position et qui est aussi un milieu de terrain talentueux, a déclaré l’ancien coach de l’OM en conférence de presse. Il peut nous apporter quantitativement au milieu de terrain et, espérons-le, qualitativement. On le verra avec son adaptation à la ville, à l'équipe et à l'environnement. Nous verrons bien, mais il a la capacité de nous aider dans une zone du terrain où nous sommes à court de joueurs."

Actuellement 14e de Liga, le FC Séville ne vit pas sa meilleure saison et compte sur le mercato hivernal pour retrouver du poil de la bête. De son côté, Jeff Reine-Adelaïde espère en faire de même avec ce prêt de six mois qui contient une option d’achat à 12 millions d’euros.