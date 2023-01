Flavien Tait (Rennes) et Jeff Reine-Adelaide (OL) (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Comme annoncé lundi matin, Jeff Reine-Adelaïde va se relancer au FC Séville. Le milieu de terrain va rejoindre le club sévillan en prêt avec option d’achat.

L’opération dégraissage de l’OL est enfin lancée. A une semaine de la fin du mercato hivernal, le club lyonnais tente de se débarrasser de certains "indésirables" comme Karl Toko-Ekambi, Romain Faivre ou encore Jeff Reine-Adelaïde. Ce dernier sera normalement le premier à lancer les hostilités sur la vague des départs. Comme annoncé lundi matin, le milieu de terrain va se relancer du côté du FC Séville. En manque de temps de jeu constant avec l’OL, Reine-Adelaïde va tenter de se relancer avec le club sévillan où il était désiré par Monchi et Jorge Sampaoli.

Jeff Reine-Adelaïde va prendre l’avion pour l’Andalousie afin de passer sa visite médicale mardi matin avant de rejoindre le FC Séville pour six mois. D’après L’Equipe, l’OL et le club espagnol sont tombés d’accord pour un prêt avec option d’achat. Cette dernière serait de 12 millions d’euros pour un joueur qui avait été acheté en 2019 dix millions de plus.