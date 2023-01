OL : entraînement à la carte à deux jours d’Ajaccio

Face à l’enchaînement des matchs à venir, Laurent Blanc a décidé de ne pas forcer sur les organismes. Seuls 10 joueurs ont bravé le froid.

Il fallait être courageux pour braver le froid de Décines ce vendredi. Ils n’étaient d’ailleurs que dix à être en tenue sur le terrain d’entraînement de l’OL. Face aux cinq matchs prévus en quinze jours, Laurent Blanc a fait le choix de ne pas tirer sur les organismes à deux jours du déplacement à Ajaccio. Après une séance vidéo collective de 15 minutes, les joueurs ont eu le choix entre du travail de renforcement en salle ou une session ludique avec ballon quelques mètres plus loin.

Face à l’enchaînement des matchs à venir, séance à la carte ce vendredi.



La plupart ont fait le choix de rester au chaud bien que dix joueurs ont accompagné Laurent Blanc et son staff pour cette séance avec le sourire. Pendant que Tetê a pris la direction de Leeds, Rayan Cherki et Malo Gusto étaient de ceux qui ont bravé le froid. Au programme, un toro avec l’intégration de Laurent Blanc et Bradley Barcola et Jérôme Boateng se prenant les railleries de leurs partenaires pour être restés assez longtemps au milieu. Il faudra attendre la conférence de presse de Laurent Blanc pour en savoir bien plus sur l’état des troupes.

Les joueurs présents : Boateng, Da Silva, Diomandé, Lepenant, Cherki, Gusto, Thiago Mendes, Kumbedi, Barcola