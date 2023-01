OL - Mercato : Tetê s’est envolé pour l’Angleterre et Leeds

Tetê lors du match OL – Nantes (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Prêté par le Shakhtar Donetsk à l’OL, Tetê va casser son prêt pour rejoindre Leeds. Le Brésilien s’est envolé vendredi pour l’Angleterre.

C'est un coup dur pour l'OL. Tandis que le club cherche à vendre certains indésirables, Tetê va prendre la poudre d'escampette comme annoncé par L'Equipe. Le Brésilien va prendre la direction de l'Angleterre ce vendredi et ne participera pas à la séance du jour. Prêté par le Chakhtior Donetsk, le Brésilien va casser son prêt avec l'OL. A quelques jours de la fin du mercato, l'ailier devrait normalement s'engager avec Leeds où il est attendu dans la journée.

8 buts et 10 passes avec l'OL

Arrivé en mars dernier, Tetê n'avait jamais caché son bonheur de retrouver une vie de footballeur sous les couleurs de l'OL. Malheureusement après des bons débuts, le Brésilien, comme l'ensemble de ses coéquipiers, est rentré dans le rang. Devenu trop prévisible pour ses adversaires, le jeune ailier n'arrivait plus à faire la différence. "Victime" des changements de systèmes sous Laurent Blanc, il avait retrouvé une place de titulaire ces derniers temps avec le passage en 4-2-3-1. Avec Tetê en plus du prêt de Karl Toko-Ekambi, les ailes lyonnaises se retrouvent déplumées et le club va devoir passer un coup d'accélérateur d'ici à la fin du mercato.