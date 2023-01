Revenu à l’OL pour guider la jeunesse mais aussi retrouver du temps de jeu, Alexandre Lacazette a été servi. Avec 1660 minutes sur la 1re partie de saison, le capitaine de l’OL fait partie des joueurs ayant le plus joué en Ligue 1.

Ce week-end, la Ligue 1 rentre officiellement dans sa deuxième partie de saison. Pour le compte de la 20e journée, l’OL se déplace à Ajaccio dimanche (17h05). Un match en pleine effervescence du mercato où le club lyonnais tente de conclure quelques affaires d’ici au 31 janvier. Dans ce contexte, Laurent Blanc et ses joueurs comptent signer un premier succès en championnat en 2023 après les revers contre Clermont et Strasbourg et le nul contre Nantes. Pour se faire, le coach lyonnais comptera forcément sur Alexandre Lacazette pour montrer la voie aux siens.

11 buts et 4 passes depuis le début de la saison

Revenu durant l’été dans son club formateur, le n°10 lyonnais aurait certainement aimé vivre un autre retour qu’une 9e place à la mi-saison. S’il a du mal à cacher sa frustration par moment, Lacazette a au moins pour lui de jouer les leaders techniques. Avec déjà 11 buts et quatre passes décisives, le capitaine lyonnais soigne ses statistiques et tente de maintenir à flot le bateau OL. Après une dernière saison galère à Arsenal, Alexandre Lacazette retrouve de l’efficacité en même temps qu’un temps de jeu. C’est ce qu’il était revenu trouver à Lyon et avec 1660 minutes disputées en 19 matchs, il est l’un des joueurs (hors gardiens) à avoir passer le plus de temps sur les terrains de Ligue 1.

Les plus grands temps de jeu en Ligue 1

1710 minutes : Yunis Abdelhamid (SdR), Stijn Spierings (TFC), Montassar Talbi (FCL), Vincent Le Goff (FCL), Arthur Theate (SRFC) et Kevin Danso (RCL)

1709 minutes : Mateusz Wieteska (CF)

1703 minutes : Anthony Rouault (TFC)

1698 minutes : Cédric Hountondji (SCO)

1695 minutes : Birama Touré (AJA)

1678 minutes : Branco van den Boomen (TFC)

1665 minutes : Chancel Mbemba (OM)

1663 minutes : Enzo Le Fée (FCL)

1660 minutes : Alexandre Lacazette (OL)