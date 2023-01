Mercato : l’OL avance sur le dossier Wilson Isidor

Ayant perdu Karl Toko-Ekambi et en passant de voir Tetê quitter le club, l’OL devrait engager Wilson Isidor. L’attaquant du Lokomotiv Moscou a été convaincu par la direction lyonnaise.

Les ailes de l’OL sont déplumées. Après le départ en prêt de Karl Toko-Ekambi à Rennes, le club lyonnais va également perdre Tetê, en instance de départ vers la Premier League. Reste à savoir si ce serait Leeds ou Leicester qui serait également entré dans la course au Brésilien. En attendant de connaitre la future destination de l’ailier, l’OL s’est mis en quête de remplaçants à quelques jours de la fin du mercato. L’une de ces pistes mènent vers la Russie et le Lokomotiv Moscou. Parti s’exiler dans la capitale en janvier 2022, l’ancien de Rennes et Monaco est un profil qui plait entre Rhône et Saône.

Seulement avec Lorient dans la course, l’OL allait devoir jouer des coudes. D’abord intéressé par le projet lorientais, Isidor aurait finalement changé d’avis. Ayant eu Laurent Blanc au téléphone puis Jean-Michel Aulas ou encore Bruno Cheyrou, Wilson Isidor aurait accepté de rejoindre l’OL et devrait arriver entre Rhône et Saône vendredi soir d’après L’Equipe. De son côté, le club lyonnais continuerait de discuter avec le Lokomotiv Moscou pour trouver un accord qui se situerait à hauteur de six millions d’euros.