OL - Mercato : le départ de Romain Faivre à Lorient se précise

Dans le viseur de Lorient depuis quelques jours, Romain Faivre a été convaincu par le projet. En négociations depuis, les Merlus et l’OL auraient enfin trouvé un terrain d’entente.

C’est la fête des prêts à l’OL ces derniers jours. Dans son désir de dégraisser son effectif comme l’a expliqué Laurent Blanc vendredi, le club lyonnais est à la recherche de portes de sortie pour certains joueurs. Quand Karl Toko-Ekambi a mis les voiles vers Rennes jeudi, Romain Faivre pourrait bientôt l’imiter. Le joueur a demandé à partir et ce n’est plus un secret depuis longtemps. Pas à son aise entre Rhône et Saône, l’ancien Brestois souhaite retrouver de la confiance ailleurs. L’OL l’a bien compris et, malgré le départ de Toko-Ekambi et celui probable de Tetê, ne lui fermera pas la porte. Encore faut-il que le club y trouve son compte comme l’a déclaré Jean-Michel Aulas.

Un prêt payant d’un million d’euros

Courtisan déclaré de Romain Faivre, Lorient n’a pas mis longtemps à convaincre le joueur de revenir en Bretagne et de se fondre dans le projet des Merlus. Encore faut-il que le club lorientais trouve les bons arguments pour que l’OL lâche du lest. Après plusieurs jours de négociations, ce serait désormais le cas d’après plusieurs médias français. D’abord réfractaire à un prêt, le club lyonnais se serait montré plus flexible avec un dossier réglé de la même manière que celui de Karl Toko-Ekambi à Rennes. Lorient va récupérer Romain Faivre sous la forme d’un prêt payant de six mois à hauteur d’un million d’euros et prendra en charge l’intégralité du salaire du Lyonnais. Ce dernier aura donc six mois pour se refaire la cerise et retrouver une certaine valeur marchande.