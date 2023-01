OL : le départ de Karl Toko-Ekambi au mercato "n’était pas prévu"

Ayant rejoint Rennes jeudi, Karl Toko-Ekambi a quitté l’environnement lyonnais. Néanmoins, sans les incidents de Strasbourg, l’attaquant camerounais ne serait certainement pas parti.

Des sifflets qui ont tout déclenché. Laurent Blanc n’a pas voulu pointer du doigt la défaite contre Strasbourg mais en affirmant que le "contexte était devenu difficile" pour expliquer le départ de Karl Toko-Ekambi, il a sous-entendu qu’elle avait joué. Pris en grippe par une partie du public lyonnais lors de la 19e journée, l’attaquant lyonnais avait craqué, frappant de rage l’une des poubelles menant au vestiaire. La goutte de trop pour le Camerounais et une situation qui était désormais compliquée à vivre et à poursuivre.

Après des jours de négociations, l’OL et le Stade Rennais sont parvenus à un accord pour un prêt payant de six mois (1,5M€ + 1 de bonus). Cette solution arrange tout le monde vu le contexte dans lequel était empêtré le joueur depuis des mois mais n’était pas prévu comme l’a déclaré l’entraîneur lyonnais au moment de parler du nouveau joueur rennais."Des joueurs souhaitent avoir plus de temps de jeu ailleurs. Toko Ekambi n’était pas prévu parmi les mouvements du mercato hivernal, et il a fait partie des joueurs malheureux. On peut prévoir des choses un peu à l’avance comme Dejan Lovren et il y a des choses que l’on ne peut pas prévoir. On a perdu Karl Toko Ekambi donc il faut pallier cela."

Estimant qu’il était compliqué de trouver un profil similaire à Toko-Ekambi sur le marché avec un joueur de 30 ans, ayant de l’expérience et marquant des buts, Laurent Blanc a laissé sous-entendre que Wilson Isidor, s’il débarque, et un autre joueur pourraient combler ce manque.