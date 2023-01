OL : Aulas veut un Parc OL "derrière l’équipe" contre Brest

Deux semaine et demi après la défaite contre Strasbourg, l’OL va retrouver le Parc OL mercredi contre Brest. Un retour à domicile qu’appréhende Jean-Michel Aulas.

Décidément les derniers matchs de l’OL en Ligue 1 ont livré leur lot de débordements. Dimanche, les staffs lyonnais et d’Ajaccio se sont pris la tête durant la rencontre avant que les esprits ne s’enveniment au coup de sifflet final. Estimant que Rémy Vercoutre lui avait manqué de respect, Olivier Pantaloni s’en est pris à l’entraîneur des gardiens lyonnais, déclenchant un début d’échauffourée à François-Coty. Néanmoins, il n’y a pas qu’en Corse que les choses ont quelque peu dégénérées ces derniers temps à l’OL. Présent sur l’Île de Beauté, Jean-Michel Aulas est revenu sur les incidents qui ont émaillé la défaite contre Strasbourg il y a deux semaines.

Un épisode fort pour le président lyonnais alors que le club va faire son retour au Parc OL mercredi (21h) contre Brest. Marqué par les événements passés, "JMA" appréhende mais espère une unité derrière les hommes de Laurent Blanc. "Pour gagner à Ajaccio, il faut des joueurs qui n’ont pas peur. Donc je souhaite que mercredi contre Brest, tout le stade soit derrière son équipe. Si on enchaîne, on peut être sur une dynamique positive, ce que souhaite à mon avis l’immense majorité, a déclaré le président après la rencontre dans des propos rapportés par Le Progrès. Si j’appréhende ? Bien sûr ! J’étais dans le car contre Strasbourg où les bombes agricoles pétaient sous le car, j’ai eu peur. Je ne suis pas sûr que les joueurs ont été dans les meilleures conditions. J’attends une unité."

"La pétition ? Bien sûr que ça me blesse"

La fameuse union sacrée érigée à l’OL depuis des semaines et des mois a clairement pris du plomb dans l’aile entre désert sportif et promesses non tenues. Il n’y a qu’à voir les réactions après la sortie du président sur Juninho pour comprendre que le fossé se creuse de plus en plus entre les différentes entités du club. Bien qu’elle reste anecdotique, la pétition lancée sur les réseaux sociaux contre Vincent Ponsot, Bruno Cheyrou et Jean-Michel Aulas a pour objectif de montrer la gronde populaire. Seulement, le président ne semble pas y accorder plus d’importance que ça, au moins publiquement. "Le hashtag #AulasOUT et la pétition pour notre démission ? Bien sûr que ça me blesse, je trouve ça terrible. J’ai vu que c’était un jeune journaliste belge (normand mais œuvrant pour un média belge, NDLR) qui a lancé ça, ça m’a rassuré (rires)."