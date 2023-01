Mercato : l’OL et Lorient discutent aussi pour Julian Pollersbeck

Après avoir fait affaire pour Romain Faivre, l’OL et Lorient continuent de discuter. A la recherche d’un autre gardien, les Merlus cibleraient Julian Pollersbeck en prêt.

Au début de l’hiver, il n’a pas caché ses envies. Revenu de blessure après une opération au genou, Julian Pollersbeck a vite compris que la route était désormais encore plus bouchée qu’en septembre dernier. Avec l’arrivée de Rémy Riou comme doublure et la promotion de Kayne Bonnevie dans la hiérarchie, le gardien allemand n’a plus vraiment d’avenir à l’OL. Prenant part aux entraînements spécifiques autour de Rémy Vercoutre, Pollersbeck reste malgré tout à la maison les jours de match. A la recherche d’un nouveau challenge, l’ancien portier d’Hambourg prend son mal en patience. Il se pourrait bien qu’il rebondisse en Ligue 1 d’après Goal.

11 matchs avec l'OL depuis son arrivée

Ayant déjà fait affaire durant l’hiver avec le prêt payant de Romain Faivre, l’OL et Lorient pourraient bien remettre le couvert avant la fin du mercato mardi soir. A la recherche d’un gardien remplaçant derrière Vito Mannone, promu titulaire depuis la blessure d’Yvon Mvogo, les Merlus discutent avec leurs homologues lyonnais pour obtenir le prêt de Julian Pollersbeck (11 matchs) jusqu’à la fin de la saison. A 28 ans et sous contrat jusqu'en 2024, le gardien ne devrait pas être retenu par l’OL dans cette dernière ligne droite du mercato.