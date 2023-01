OL : Aulas tacle Juninho au sujet de Cherki

A la sortie du match contre Ajaccio, Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois critiqué Juninho, cette fois-ci au sujet d'une déclaration de l'ancien directeur sportif à propos de Cherki et du PSG.

Décidément, Jean-Michel Aulas ne se montre pas tendre avec Juninho depuis le départ du club de ce dernier. Ce dimanche, à la sortie du match en Corse face à Ajaccio, le président de l'OL a eu une nouvelle sortie offensive vis-à-vis de l'ancien numéro 8.

"Il n'a pas fait le travail sur le plan de la direction sportive"

"Que l'on puisse dire qu'on a fait des erreurs, oui. Mais celles des deux dernières années... On paie un certain nombre d'erreurs qui ont été faites. Je ne vais pas les assumer puisque j'avais donné totalement les clés (à Juninho). Même s'il ne s'en souvient pas aujourd'hui, c'est la vérité. Je sais que dans le monde journalistique, on croit davantage les anciens footballeurs de talent que les dirigeants, mais je ne réécris pas l'histoire, a-t-il affirmé. J'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir dire les choses les yeux dans les yeux. Juninho a été incontestablement un de nos meilleurs joueurs, mais il n'a pas fait le travail sur le plan de l'organisation et de la direction sportive."

Si Aulas s'en est pris aussi frontalement à l'ex-dirigeant, c'est qu'il n'a pas digéré une sortie du Brésilien sur RMC à propos de la volonté du PSG de recruter Rayan Cherki. "Je n'aurais jamais dit ça s'il ne s'était pas permis, il y a quatre jours de dire qu'on aurait dû le laisser partir à Paris (en réalité, Juninho a signifié que le club parisien ferait une "très bonne affaire" en le recrutant). Quand on sait qu'il avait décidé une fois pour toutes que Rayan ne réussirait pas... Aujourd'hui, on l'a remis en selle. Il est à un poste où il peut réussir. Laurent Blanc fait un travail fantastique avec lui pour lui redonner confiance", a conclu le président lyonnais.