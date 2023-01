OL : Laurent Blanc "ne veut plus" d’un mercato hivernal

Dans un peu moins de 48h, le mercato hivernal refermera ses portes après un mois. Un soulagement pour Laurent Blanc qui n'aura plus à jouer avec les aléas de cette période.

Le sportif et rien que le sportif. Pour Laurent Blanc, comme pour un certain nombre d’entraîneurs, le mercato est devenu presque un poids plus qu’autre chose. Avant le déplacement à Ajaccio, l’entraîneur de l’OL n’avait pas manqué de pointer du doigt cette fenêtre des transferts et ce n’est pas l’absence de Malo Gusto en Corse qui lui a fait changer d’avis. Parti à Londres samedi pour passer sa visite médicale, le latéral droit n’a pas pu prendre part à la rencontre entre Ajaccio et l’OL. Une situation qui agace au plus haut point Laurent Blanc. "Tu ne prépares pas les matchs dans les meilleures dispositions possibles parce que ton joueur, il ne sait pas s’il va être prêté, s’il est là, s’il n’est pas là, tu l’amènes, tu ne l’amène pas. Je trouve que c’est moyen."

"Permettre le recrutement d'un ou deux joueurs seulement"

Si certains joueurs lyonnais en mal de confiance ont quitté le navire ces derniers jours, Laurent Blanc doit encore faire avec des certains éléments qui sont considérés comme "indésirables". Il est là question de Moussa Dembélé, Houssem Aouar ou encore Jérôme Boateng. Ces situations bien que compliquées à gérer le seraient moins si le mercato hivernal était véritablement une fenêtre d’ajustement et non une période où certains clubs comme Chelsea viennent dérégler complètement le marché. "Vivement que le mercato se termine. Vivement qu’il se termine. On en a discuté avec des entraîneurs. Sincèrement, le mercato durant un mois et tout se passe dans les 48h ou dans les trois derniers jours. C’est la course au prêt, c’est la course de partout. Je n’en veux plus ou alors faire en sorte dans un mois de la saison peut-être au mois de janvier pour permettre à tous les clubs de prendre un ou deux joueurs. Mais là, c’est la course au club qui a les moyens."