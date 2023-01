OL : du baume au coeur en attendant du sang neuf

Pour la première fois en 2023, l’OL s’est imposé en championnat. Le succès contre Ajaccio va faire du bien aux têtes mais a rapidement été passé au second plan avec la fin du mercato.

Il a donc fallu attendre le 29 janvier pour voir l’OL être vainqueur en Ligue 1. Incapables de gagner leurs trois premières rencontres de l’année en championnat, les Lyonnais ont attendu un voyage jamais facile en Corse pour goûter (0-2) aux trois points en 2023. Au classement, ce succès à Ajaccio ne change pas grand chose. L’OL est toujours neuvième bien qu’il ait repris quelques points sur ses concurrents. Néanmoins, l’Europe est toujours aussi loin (9 points) et il en faudra plus pour pouvoir espérer remonter la pente. Seulement dans le tourbillon dans lequel sont pris les Lyonnais, chaque victoire a son importance et pas seulement au niveau comptable. Mentalement aussi.

Dimanche, à François-Coty, le visage lyonnais a été bien moins séduisant que celui aperçu contre Strasbourg. Mais le résultat a été différent et aujourd’hui, plus que la manière, ce sont les victoires qui remettront l’OL dans le droit chemin. "On s’en tire pas mal. Il faut savoir faire le dos rond. Gagner, c’est le plus important, on est en manque cruel de points, et on se trouve dans une situation où on est fébriles, a déclaré Anthony Lopes après le match. Le premier but nous a libérés dans le jeu mais on ne va pas guérir du jour au lendemain." Avec cette victoire en Corse, l’OL a démarré de la meilleure des manières un calendrier de février qui, sur le papier, doit le remettre complètement à l’endroit.

Un vent de fraîcheur retrouvé au 1er février ?

Délesté de certains joueurs n’ayant plus la tête à Lyon et avec des jeunes joueurs sur le banc (El Arouch, Dib), Laurent Blanc a malgré tout dû faire avec les moyens du bord en faisant entrer trois joueurs dont les noms sont clairement sur la liste des "indésirables" (Aouar, Boateng, Thiago Mendes). Trois joueurs dont l’impact sur la rencontre n’a pas été des plus francs mais dont l’implication a été saluée par l’entraîneur lyonnais estimant "qu’ils sont plus pros que d’autres." Resté sur le banc une nouvelle fois, Moussa Dembélé a certainement dû apprécier le message. Finalement les déclarations d’après-match ont confirmé ce que regrette Laurent Blanc depuis quelques jours. La victoire en terres corses bien que bonne pour le moral a rapidement été reléguée au second plan par un mercato qui pollue le vestiaire qu'il soit lyonnais ou non.

En plein chantier hivernal, le sportif sur le terrain n’est qu’une cure quand celui en coulisses doit être un vrai remède aux maux lyonnais. Avec pas moins de quatre joueurs ayant la vingtaine ou moins au début de la rencontre, l’OL a gagné un peu en insouciance en même temps qu’un manque de maturité à certains instants. Seulement, ce nouveau vent doit apporter du sang neuf à un effectif qui donnait l’impression d’être en fin de course, plus concerné par ce qui pouvait se passer sur le terrain et même en tribunes. Laurent Blanc pourra une nouvelle fois le regretter avec les arrivées d’Amin Sarr, Jeffinho et Wilson Isidor mais cette nouvelle jeunesse qui doit débarquer entre Rhône et Saône doit insuffler un souffle différent de celui affiché depuis des mois.

Comme le dit si bien Jean-Michel Aulas, "la saison n’en est qu’à mi-parcours". Les maux ne seront pas effacés en un claquement de doigts mais les dernières 48h de ce mercato hivernal doivent être celles d’une régénération de ce groupe qui traine son spleen. Et l’occasion de laisser une bonne fois pour toute certaines ondes négatives hors d’un club qui mérite bien mieux que ce qu’il traverse depuis quelques années.