Moussa Dembélé (OL) après son but face à Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Encore resté sur le banc contre Ajaccio, Moussa Dembélé ne joue plus en Ligue 1 depuis trois matchs. A quelques heures de la fin du mercato, Southampton serait passé à l’action pour l’attaquant de l’OL.

Il n’y avait qu’à voir l’expression de son visage pour comprendre. Pour la troisième fois de suite en Ligue 1, Moussa Dembélé est resté tout le match sur le banc. Quand d’autres indésirables (Boateng, Aouar) ont fait leur entrée en jeu à Ajaccio, l'attaquant de l'OL a lui vécu toute la rencontre aux côtés de Djibrail Dib, Mohamed El Arouch ou encore Rémy Riou. Un déclassement pour l’attaquant dont le comportement aurait déplu à Laurent Blanc ces derniers temps. En fin de contrat en juin prochain, Moussa Dembélé est en train de terminer son aventure lyonnaise en eau de boudin. N’étant pas disposé à prolonger, il reste un candidat à un départ dans les dernières heures du mercato.

Southampton lanterne rouge de Premier League

L’OL à la recherche de quelques pécules ne fermera très certainement pas la porte en cas d’une offre jugée satisfaisante. Encore faut-il qu’elle plaise aussi au joueur. Ces dernières semaines, Everton, avant le limogeage de Frank Lampard, et Aston Villa ont fait part de leurs intérêts sans que ça n’aille plus loin. Qu’en sera-t-il pour Southampton ? D’après FootMercato, les Saints seraient passés à l’action avec une offre transmise à l’OL à un peu plus de 24h de la fin du marché des transferts. Le club anglais a les moyens de convaincre la direction lyonnaise mais avec une place de lanterne rouge en Premier League ceux pour attirer Moussa Dembélé sont bien moins nombreux. L’attirance du joueur pour le championnat anglais peut-elle réserver une bonne surprise à venir à l’OL ?