OL - Mercato : Houssem Aouar a refusé la Roma

En fin de contrat en juin prochain, Houssem Aouar va prendre le même chemin que Moussa Dembélé. Il ne quittera pas l’OL cet hiver malgré les approches de l’AS Roma.

Malgré leur situation, Laurent Blanc espère les voir "finir avec panache". En fin de contrat en juin prochain, Houssem Aouar et Moussa Dembélé font toujours partie du projet pour leur entraîneur malgré des performances bien en deçà. Le Cévenol s’est de toute façon fait une raison concernant les deux joueurs. Malgré certaines sollicitations, ils ne quitteront pas le navire lyonnais dans ces dernières heures de mercato et iront jusqu’au bout de leur contrat. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir eu certaines offres entre les mains. L’été dernier, Houssem Aouar avait d’ailleurs joué le jeu avec son club formateur.

L'OL aurait négocié un départ libre

Les deux parties avaient tenté de trouver une solution pour voir le milieu aller s’épanouir ailleurs. Quand l’un était d’accord, l’autre non et inversement. Cet hiver, les courtisans ont été bien moins nombreux qu’il y a six mois et pourtant l’AS Roma avait de quoi séduire Aouar. Seulement, d’après RMC, l’international français a préféré ne pas accepter de rejoindre la capitale italienne. Tout avait été ficelé entre l’OL et la Roma avec un départ sans contrepartie financière mais un intéressement de 30% sur une potentielle revente. C’est finalement Houssem Aouar qui aurait fait capoter le deal, ne souhaitant pas prendre de décisions à la hâte. Pas vraiment convaincu par les contours sportifs du projet romain, il va donc terminer les six mois qui lui restent à l’OL.