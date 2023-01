OL - Mercato : l’Italie s’enflamme pour Aouar à la Roma

Tandis que le mercato hivernal a ouvert ses portes, Houssem Aouar est lui désormais libre de négocier avec n’importe quel club. Néanmoins, en Italie, il se murmure que le milieu serait déjà tombé d’accord avec la Roma pour une arrivée cet hiver.

Il ne les a pas désignés nominativement mais Laurent Blanc n’a clairement pas apprécié les entrées de Romain Faivre et Houssem Aouar dimanche face à Clermont. En se privant de deux joueurs les plus influents de la rencontre (Cherki, Caqueret), l’entraîneur de l’OL espérait voir les entrants mettre le coup de collier nécessaire pour aller chercher une victoire. Finalement, les Lyonnais sont rentrés aux vestiaires avec zéro point et une partition des plus stériles. Depuis cette défaite, les attitudes sont forcément pointées du doigt et Houssem Aouar se retrouve encore visé notamment sur l'action amenant le penalty clermontois.

Relancé par Laurent Blanc, le milieu n’a pas su optimiser ses belles premières avec le Cévenol et est sur la pente descendante depuis. Avec le mercato hivernal qui vient de s’ouvrir, peut-il mettre les voiles ? En fin de contrat en juin, Aouar est libre de discuter avec n’importe quel club pour un pré-contrat depuis le 1er janvier. Seulement, à Rome, on assure que l’international français et l’AS Roma seraient déjà tombés d’accord contractuellement. D’après les médias italiens Calciomercato et Radio Radio, il ne manquerait plus qu’un accord avec l’OL pour voir Houssem Aouar débarquer dans la capitale italienne dès cet hiver. Avec seulement six mois à payer, la Roma ne devrait pas monter bien haut pour son offre. Mais quelle sera la position du club lyonnais dans ce dossier ?