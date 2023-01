Mercato : avec Lovren, l’OL "va encore à la facilité"

Après seulement 24h de mercato, l’OL a déjà enregistré la venue d’un renfort avec Dejan Lovren. Encore un ancien de la maison après Tolisso et Lacazette.

On ne pourra pas reprocher à la direction de ne pas avoir agi rapidement. A peine le mercato hivernal ouvert que l’OL a annoncé l’arrivée d’une première recrue avec Dejan Lovren. A la recherche d’un renfort défensif d’expérience, le club lyonnais a donc jeté son dévolu sur l’international croate. Dix ans après son départ, Lovren revient avec un palmarès bien plus garni et une expérience qui l’a vu s’imposer notamment à Liverpool. Sera-t-il enfin le grand frère attendu aux côtés de Castello Lukeba ? Le dossier Jérôme Boateng a appris à se méfier de ces joueurs au gros pedigree mais en fin de carrière. A 33 ans, Lovren est sur la fin, a des problèmes de dos, mais connait déjà la maison. Et c’est certainement ce qui a joué dans sa signature jusqu’en 2025.

"Il parle français donc il n’aura pas de problème pour s’intégrer. Mais on va à la facilité et c’est un problème, a regretté Nicolas Puydebois lundi dans 'Tant qu’il y aura des Gones'. Il faut aller vite donc il faut prendre quelqu’un qui parle français. Il faut aller vite donc il faut quelqu’un qui connait la maison. Il coche beaucoup de cases. Je garde en tête la jurisprudence Boateng qu’on a fait venir parce qu’il avait une carrière, gagné des titres mais qui n’a jamais rempli son rôle de leader comme il aurait dû."

Après un repos bien mérité suite au parcours de la Croatie à la Coupe du monde 2022 et une troisième place, Dejan Lovren devrait reprendre avec ses nouveaux coéquipiers ce mardi. Il restera ensuite à juger sur pièce pour savoir si l’OL a offert un énième gros contrat à un joueur qu’il va falloir ménager ou s'il sera le leader attendu.