Jérôme Boateng (Photo by Glyn KIRK / AFP)

A partir de ce dimanche 1er janvier, quatre joueurs de l'Olympique lyonnais peuvent signer des pré-contrats avec le club de leur choix : Boateng, Da Silva, Aouar et Dembélé.

Comme à chaque début d'année, le mercato ouvre ses portes au 1er janvier. Pendant un mois, les équipes vont pouvoir ajuster, renforcer ou dégraisser leur effectif, et ce, jusqu'au 31 janvier au soir. Mais il est également possible d'anticiper sur la période des transferts estivale puisque les joueurs en fin de contrat en juin 2023 peuvent dès à présent signer pour leur futur club.

Des perceptives différentes

A l'Olympique lyonnais, ils sont quatre membres du groupe professionnel dans cette situation, chacun avec des perceptives différentes. Dans six mois, Jérôme Boateng, Damien Da Silva, Houssem Aouar et Moussa Dembélé ne seront plus footballeurs de l'OL, sauf s'ils prolongent d'ici-là.

Si ce n'est pas leur souhait ni celui du club, ils peuvent donc dès maintenant chercher une nouvelle destination pour cet été, à moins qu'ils ne soient invités à quitter le navire dans les 30 prochains jours.

En réserve, quelques garçons seront aussi bientôt en fin de contrat, comme Noam Bonnet, Djibrail Dib ou encore Gaël Nsombi.