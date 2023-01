Mercato : l’OL prête Julian Pollersbeck au FC Lorient

Julian Pollersbeck lors de l’Euro U21 en 2017. (Photo by PIOTR NOWAK / AFP)

Barré dans la hiérarchie des gardiens, Julian Pollersbeck va se relancer à Lorient. Le gardien allemand est prêté jusqu’en juin prochain par l’OL.

L’opération dégraissage continue à l’OL. Toujours pas de ventes, hormis celle de Malo Gusto, mais le club lyonnais a au moins pour lui de se débarrasser de quelques éléments dont la présence n’était plus souhaitée entre Rhône et Saône. Après Karl Toko-Ekambi et Romain Faivre, c’est Julian Pollersbeck qui fait temporairement ses valises. Revenu d’une blessure au genou à la fin décembre, le gardien allemand était à la recherche d’une porte de sortie cet hiver. Il l’a trouvée puisqu’il vient d’être prêté jusqu’en juin au FC Lorient.

Prêt sans option d'achat pour Pollersbeck

Barré par le trio Lopes - Riou - Bonnevie dans la hiérarchie des gardiens de l’OL, Pollersbeck débarque en Bretagne dans le rôle de doublure de Vito Mannone. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OL, l’Allemand ne fera pas de vieux os chez les Merlus puisque prêt ne comporte pas d’option d’achat. Comme Romain Faivre qu’il va retrouver à Lorient, Julian Pollersbeck sera de retour à Lyon à la fin de saison avant de très certainement chercher un autre challenge durant l’été 2023.