Mercato : l’OL met la main sur Jeffinho (Botafogo)

Face à la pénurie de joueurs offensifs suite aux différents départs, l’OL s’était mis en quête de renforts. Arrivé lundi à Lyon, Jeffinho s’est engagé mardi avec le club lyonnais avec un contrat de 4 ans et demi à la clé.

La première passerelle entre l’OL et Botafogo n’a pas mis longtemps à arriver. Un peu plus d’un mois après sa prise de contrôle du club lyonnais, John Textor a créé la première synergie entre les entités d’Eagle Football. Camilo avait montré la voie il y a quelques jours en ralliant en prêt Molenbeek en provenance de l’OL mais l’arrivée de Jeffinho entre Rhône et Saône a fait couler bien plus d’encre, surtout au Brésil. A 23 ans, l’ailier brésilien quitte Botafogo qu’il avait rejoint en avril 2022 et s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec les Gones.

Un transfert sec plutôt qu'un prêt

Passé par Resende, qui appartient au réseau de formation de l’OL, Jeffinho a disputé seulement 26 matchs avec Botafogo pour deux buts et trois passes décisives. Arrivé à Lyon lundi après-midi en provenance de Rio de Janeiro, l’ailier brésilien a passé sa visite médicale avec succès avant de signer son contrat. Alors qu'un prêt payant assorti d’une option d’achat était avancé, c'est finalement un transfert sec qui s'est réalisé entre l'OL et Botafogo avec un montant de 10 M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 2,5 M€ de bonus, déclenchés en fonction des performances du club et de la participation du joueur.