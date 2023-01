Fernando, milieu de terrain du FC Séville (Photo by Pau BARRENA / AFP)

Dans sa quête d’un milieu de terrain, l’OL avait réussi à convaincre Fernando du projet lyonnais. Mais le Brésilien a été bloqué par le FC Séville.

Décidément entre l’OL et le FC Séville, les affaires marchent mal durant cet hiver. Après le vrai-faux départ de Jeff Reine-Adelaïde dans la cité andalouse, ce sont les Lyonnais qui ont voulu chiper un élément sévillan dans cette fin de mercato. A la recherche d’un renfort défensif au milieu de terrain, l’OL a tenté de mettre la main sur Fernando. Le club lyonnais avait d’ailleurs réussi à en poser une sur le milieu brésilien (35 ans) puisque ce dernier avait accepté de rejoindre la capitale des Gaules d’après L’Equipe. Seulement, l’ancien de Porto et Manchester City s’est heurté à l’intransigeance du FC Séville. Par l’intermédiaire de Monchi et Jorge Sampaoli, le club espagnol a bloqué Fernando, qui ne viendra donc pas à l’OL.

Chelsea demande une indemnisation pour Bakayoko

De bloquage, il en serait également question pour Tiémoué Bakayoko. Le milieu de terrain français cherche à quitter la Lombardie et l’AC Milan où il ne joue jamais (10 minutes depuis janvier 2022). Face au profil de l’ancien Monégasque, l’OL s’est placé à quelques heures de la fin du mercato. Il y a malheureusement un blocage dans cette transaction. Malgré son prêt de deux ans, Bakayoko appartient toujours à Chelsea qui aurait demandé une indemnisation à l’AC Milan pour casser le prêt. Une demande refusée par les Milanais et qui bloque tout mouvement à l’instant T.