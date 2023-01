Ligue 1 :  première avec l'OL pour Amin Sarr contre Brest

Arrivé lundi en provenance de Heerenveen, Amin Sarr va déjà connaitre sa première avec l’OL. L’attaquant suédois a été retenu par Laurent Blanc pour affronter Brest, mercredi (21h).

L’acclimatation est express pour Amin Sarr. En l’espace de cinq jours, l’attaquant est passé d’un match d’Eredivise avec Heerenveen à un transfert pour onze millions d’euros à l’OL et une première convocation pour un match de Ligue 1. Ayant découvert ses coéquipiers ce mardi, le Suédois va vite devoir apprendre leur manière de jouer puisque Laurent Blanc a décidé de l’intégrer au groupe de 21 joueurs retenus pour la réception de Brest. L’entraîneur de l’OL avait vendu la mèche en conférence de presse et ce n’est donc pas vraiment une surprise. Cette intégration d’Amin Sarr pousse donc Mohamed El Arouch et Djibrail Dib hors du groupe qui avait été retenu contre Ajaccio dimanche.

Retour de Lukeba

Satisfait de pouvoir compter sur un groupe au complet malgré la ligne droite du mercato qui peut chambouler beaucoup de chose, Laurent Blanc a décidé de se passer des services de Damien Da Silva. Avec le retour de blessure de Castello Lukeba après deux matchs ratés pour blessure, le secteur défensif est bien rempli surtout que Laurent Blanc peut bien compter sur Dejan Lovren. Sorti par précaution contre Ajaccio après une gêne musculaire, le Croate s’est entraîné de manière individuelle mardi et les quadriceps qui sifflent ne l’ont donc pas forcé à faire une croix sur ce rendez-vous de la 21e journée de Ligue 1.

Le groupe de l’OL contre Brest : Lopes, Riou, Bonnevie - Boateng, Diomandé, Gusto, Henrique, Kumbedi, Lukeba, Lovren, Tagliafico - Aouar, Caqueret, Lepenant, Thiago Mendes, Tolisso - Barcola, Cherki, Dembélé, Lacazette, Sarr