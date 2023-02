Unique vente de l’OL cet hiver, Malo Gusto a été vendu 30M€ (+ 5 de bonus) à Chelsea. Ce montant le propulse comme la 9e plus grosse vente du club lyonnais dans son histoire.

Encore cinq mois avant de rallier définitivement Londres. S’il avait espéré pouvoir s’engager directement avec Chelsea cet hiver, Malo Gusto va devoir faire preuve de patience. Vendu pour 30 millions d’euros (et cinq de bonus) aux Blues, le latéral droit finira quand même la saison avec son club formateur. En effet, l’OL a réussi à négocier le prêt pour six mois de Gusto et donc pouvoir profiter encore du natif de Décines. Cette vente a eu pour effet de permettre au club lyonnais d’avoir de nouveau une balance positive sur le marché des transferts avec un résultat de +9,5 millions d’euros.

Le plus jeune du Top 10

En cassant sa tirelire pour un jeune de 19 ans avec seulement une saison au haut niveau, Chelsea a fait entrer Malo Gusto dans le top 10 des plus grosses ventes lyonnaises. Les 30 millions dépensés viennent se placer juste derrière les 35 du Real Madrid pour Karim Benzema et juste devant les 26 dépensés par ce même club madrilène pour Mahamadou Diarra qui ferme ce classement. A 19 ans, Gusto reste malgré tout le plus jeune de tous ces joueurs ayant mis les voiles contre un gros chèque.

Le Top 10 des ventes de l’OL (hors bonus) :

1 - Tanguy Ndombele pour 60M€ à Tottenham

2 - Alexandre Lacazette pour 53M€ à Arsenal

3 - Ferland Mendy pour 48M€ au Real Madrid

4 - Lucas Paquetà pour 42,95M€ à West Ham

5 - Bruno Guimarães pour 42,10M€ à Newcastle

6 - Corentin Tolisso pour 41,50M€ au Bayern Munich

7 - Michael Essien pour 38M€ à Chelsea

8 - Karim Benzema pour 35M€ au Real Madrid

9 - Malo Gusto pour 30M€ à Chelsea

10 - Mahamadou Diarra pour 26M€ au Real Madrid