Mercato : une balance de transferts encore positive pour l'OL

Au lendemain de la fermeture du mercato hivernal, l’OL n’a pas pu faire tout ce qu’il souhaitait. Néanmoins, avec la vente de Malo Gusto, c’est une nouvelle balance positive pour le club lyonnais.

Le mercato n’aura clairement pas été celui espéré à l’OL. Il y a bien eu des départs de certains joueurs qui n’étaient plus heureux entre Rhône et Saône mais en ne trouvant que des solutions en prêts, le club n’a fait que repousser l’échéance. Malgré tout, l’effectif a été régénérer au niveau des mentalités avec ces départs et certaines arrivées. Néanmoins, le tableau final est loin de ce qu’avaient pu imaginer les supporters au 1er janvier. Entre une enveloppe mercato qui était censée permettre de recruter et des promesses de mouvements d’envergure, il y a quelque peu eu un raté. L’épisode Pathé Ciss dans les dernières minutes du mercato n’en a été que la cerise. Malgré tout, à l’heure du bilan comptable, les feux sont au vert à l’OL.

Comme c’est souvent le cas, le club a réussi à finir avec une balance positive grâce essentiellement à la vente de Malo Gusto. Comme l’hiver dernier avec Bruno Guimaraes, le latéral droit a permis de renflouer les caisses et de compenser les arrivées tardives de Jeffinho et Amin Sarr. Entre les prêts payants, auxquels se sont ajoutés des salaires pris en charge par les clubs entrants, et la vente de Malo Gusto, l’OL a récupéré 32,5M€ (hors bonus) durant l’hiver. Les arrivées de Sarr, Jeffinho et Lovren n’ont elles coûté "que" 23M€ soit une balance positive de 9,5M€. Il est juste dommage que certains poids financiers dans le vestiaire n’ont pas réussi à trouver preneur et que la vente de Gusto est presque devenu nécessaire…