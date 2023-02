Alexandre Lacazette ne veut plus entendre parler d’ADN OL

Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Revenu à l’OL durant l’été, Alexandre Lacazette était censé représenter le retour aux valeurs lyonnaises. Néanmoins, le capitaine juge cette notion d’ADN dépassée.

Il est plutôt du genre à ne pas s’épancher dans la presse, à vivre sa vie dans un certain anonymat. Pourtant, Alexandre Lacazette a décidé de prendre la parole dans une interview à So Foot. De son retour à Lyon à ses années anglaises en passant par l’équipe de France, le capitaine de l’OL s’est livré sans concession. Revenu entre Rhône et Saône l’été dernier pour retrouver du temps de jeu mais aussi remonter l’OL dans le classement, Lacazette ne pensait pas vivre un retour si compliqué.

Lui qui est proche de devenir le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’OL devait aussi symboliser ce retour à l’ADN OL avec Corentin Tolisso, ayant lui aussi reposé ses valises à Lyon. Une notion dont ne veut plus entendre parler l’international français. "Je pense qu’il faut arrêter avec ça. On l’a eue parce qu’à une période où le club allait mal, on a utilisé beaucoup de joueurs du centre et ça a permis à l’équipe de rester en haut, décrit-il dans le magazine. Nous avions forcément cet ADN parce que nous étions quasiment tous issus du centre et que nous avions compris le projet, mais là, même si nous sommes encore nombreux à avoir été formés ici, la plupart des joueurs sont très jeunes et encore en période d’apprentissage."

"Pas toujours plaisant pour les joueurs extérieurs"

Hormis le capitaine lyonnais et Anthony Lopes, tous les autres joueurs formés à l’OL ont en dessous de la trentaine voire même très proches de la vingtaine. Sur ce point-là, Alexandre Lacazette rejoint donc Laurent Blanc qui ne cesse de pointer la jeunesse de son groupe. Avec la future promotion de Mohamed El Arouch, les choses ne devraient pas aller en s’arrangeant. Mais plus qu’un changement de mentalité, le n°10 lyonnais estime que l’ADN lyonnais mis en avant par le président Aulas et les supporters a un effet perverse, ayant compris avec l’âge "que ce n’était pas toujours plaisant pour les autres joueurs qui viennent de l’extérieur."