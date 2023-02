Mercato : Islam Slimani ne retrouvera pas l’OL mercredi avec Brest

Six mois après son arrivée à Brest, Islam Slimani a déjà mis les voiles. L’attaquant algérien s’est engagé avec Anderlecht et ne retrouvera donc pas l’OL ce mercredi.

Six petits mois et puis s’en vont. Débarqué dans les derniers instants du mercato estival en août dernier, Islam Slimani n’a pas eu le succès escompté à Brest et ne retrouvera pas son ancien club qu’est l’OL ce mercredi à Décines. En effet, l’attaquant algérien s’est envolé mardi pour la Belgique et s’est engagé avec Anderlecht.

"Le Stade Brestois s’est mis d’accord avec Anderlecht pour le transfert d’Islam Slimani. Le Stade Brestois souhaite bonne chance à Islam pour la suite de sa carrière."

Avec seulement un but en 16 matchs, Islam Slimani n’a pas eu plus de réussite à Brest qu’à l’OL où il avait inscrit 8 buts en 37 matchs, la plupart du temps comme remplaçant.