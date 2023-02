Revenu cet été à l’OL, Alexandre Lacazette aurait pu connaître un 3e club dans sa carrière. Le capitaine lyonnais a eu des offres en Espagne et aussi en Ligue 1.

Il a beau ne plus vouloir entendre parler de l’ADN lyonnais, Alexandre Lacazette a fait le choix de coeur l’été dernier. Après cinq ans à Arsenal, l’attaquant français est revenu là où tout a commencé. A 31 ans, il a signé un nouveau contrat avec l’OL, son club formateur, pour l’aider à retrouver les sommets. Si individuellement, ce retour est une réussite avec 12 buts, collectivement c’est plus compliqué.

"Mon choix pour Lyon était fait depuis mars, il y avait juste quelques interrogations sur le fait de revenir, pour ne pas ruiner tout ce que j’avais fait ici dans le passé. C’était plutôt ça, ma réflexion, a-t-il concédé dans So Foot. (…) Au final, je suis content, je reviens à la maison, ça me fait plaisir de voir des anciens coéquipiers, le staff, je vois ma famille et mes amis beaucoup plus souvent."

Lacazette attiré par la Liga

Revenu à la maison malgré l’absence de coupe d’Europe, Alexandre Lacazette a pesé le pour et le contre avant de se décider. Libre depuis la fin de son contrat, l’international français avait une situation contractuelle qui a forcément attiré l’attention. Malgré une dernière saison en dent de scie chez les Gunners, le n°10 lyonnais avait reçu d’autres propositions depuis le début de l’année 2022 qui lui aurait permis de découvrir un troisième club dans sa carrière.

"J’ai eu plusieurs propositions en Espagne, j’ai eu Lyon, mais aussi deux autres clubs en France. Après, il y avait un ou deux clubs au Moyen-Orient, mais c’est trop tôt. Je savais que je pouvais encore faire quelque chose en Europe. La Liga, ça m’intéressait, mais j’avais envie d’être le projet d’un club et pas juste celui d’un entraîneur, parce que s’il part, il n’y a plus rien derrière. Et j’ai bien fait, parce que c’est ce qu’il s’est passé dans un des deux clubs espagnols en question."

Le choix du coeur a donc eu raison des autres propositions. Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OL, Alexandre Lacazette espère désormais réussir son pari de ramener le club lyonnais à sa place.