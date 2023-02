Mercato : Pape Cheikh Diop (ex-OL) à l’essai à Elche

A seulement 25 ans, Pape Cheikh Diop a une carrière au parcours tumultueux. L’ancien milieu de l’OL est à l’essai à Elche dans l’espoir de signer pour le club espagnol.

Il vient à peine de passer le quart de siècle que Pape Cheikh Diop donne l’impression d’avoir vécu mille vies. A 25 ans, le milieu de terrain sénégalais a déjà pas mal bourlingué à travers l’Europe. Repéré par l’OL après des débuts concluants au Celta Vigo, Diop n’a jamais vraiment saisi sa chance malgré une grosse performance contre Manchester City en Ligue des champions (25 matchs avec les pros). Barré par la concurrence, il a tenté de se relancer en prêt à Dijon puis en retrouvant le Celta.

Peine perdue et il s’est finalement envolé libre pour la Grèce l’été dernier. Seulement l’expérience à l’Aris Salonique n’a pas été plus positive avec un contrat rompu à la fin de l’année. Depuis, Pape Cheikh Diop tente de rebondir et pourrait bien trouver son salut en Espagne. Depuis mercredi, l’international sénégalais (3 sélections) qui possède également la nationalité espagnole est à l’essai à Elche. Le milieu doit désormais faire ses preuves auprès de Pablo Machin dans l’espoir de décrocher un contrat avec le pensionnaire de La Liga et qui lutte pour son maintien.