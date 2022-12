Pape Cheikh Diop (ex-OL) résilie déjà son contrat avec l’Aris FC

Arrivé en Grèce à la fin de son contrat avec l’OL, Pape Cheikh Diop n’aura tenu que quelques mois. Le milieu et l’Aris FC ont décidé de rompre le contrat d’un accord mutuel.

Six petits mois et puis s’en vont. Débarqué en Grèce durant l’été, Pape Cheikh Diop n’aura pas fait de vieux os dans le championnat local. Ayant signé un contrat de deux saisons avec l’Aris FC, le milieu de terrain s’est finalement arrêté à six mois. Comme annoncé par la presse grecque, l’ancien joueur de l’OL et son club sont tombés d’accord pour mettre un terme à ce contrat signé en juillet. Pape Cheikh Diop est désormais libre.

A seulement 25 ans, le milieu continue dans sa carrière tortueuse où il n’a jamais réussi à confirmer les promesses aperçues lors de ses débuts à Vigo et qui avaient séduit l’OL. Avec seulement 25 matchs joués entre Rhône et Saône, il avait enchaîné les prêts non concluants Dijon et même lors de son retour au Celta. Désormais, l’international sénégalais est à la recherche d’un nouveau défi pour pourquoi pas enfin lancer sa carrière.