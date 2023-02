OL – Lille (2-2,t.a.b 4-2) : Cherki-Lacazette, un sacré duo

L'OL s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en éliminant Lille 4 tirs au but à 2 (2-2 à la fin du temps réglementaire), mercredi au Parc OL, emmené par le duo Cherki-Lacazette. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.com

Le TOP : le duo Cherki-Lacazette, c’est quelque chose

Ces deux-là étaient faits pour s’entendre. Mercredi, contre Lille, la relation technique et la complicité entre Rayan Cherki et Alexandre Lacazette ont éclaté au grand jour. Les deux joueurs formés à l’OL se sont illustrés. Une grosse débauche d’énergie, une réelle implication concrétisée par des passes décisives et des buts. Dans un premier temps, c’est l’aîné qui a servi le plus jeune, auteur de l’ouverture du score (lire compte-rendu). Le premier but de Cherki en Coupe de France cette saison, son troisième toutes compétitions confondues. Les deux hommes n’en restent pas là lors du second but lyonnais. Mis sous pression par Cherki, Gomes rate sa passe en retrait, et Lacazette se montre impitoyable. Un 4e but en Coupe de France, son dix-septième toutes compétitions confondues, à l’occasion de son 300e match sous les couleurs lyonnaises. Le capitaine Lacazette remplacé par Dembélé à la 64e minute, a toujours fait savoir qu’il croyait énormément aux qualités de Cherki. Dans une saison compliquée, de voir ces deux enfants du club s’entendre à merveille sur le terrain est un élément positif.

Le FLOP : deux buts de trop encaissés

Finalement, on a évité le pire : d’être obligé de devoir écrire, pour ce flop, que l’OL a été éliminé de la Coupe de France. Rassurez-vous, pour ceux qui étaient au travail et n’ont pas voir ce match, il n’en est rien. Bon, comme il faut faire le travail, on va donc se contenter de regretter les deux buts encaissés par cette équipe lyonnaise qui aime tellement jouer à se faire peur. Un but lillois sur penalty avant la pause puis un second lors du second acte. Une situation qui arrive trop souvent cette saison. Fort heureusement, sans grande conséquence, cette fois-ci, puisque l’OL a réussi sa sa séance de tirs au but, grâce à son gardien, le précieux Anthony Lopes.